Marta Peñate y Makoke han protagonizado numerosos enfrentamientos en '¡Vaya vacaciones!'. Han discutido por todo, se han buscado, se han picado... y han acabado hartas la una de la otra. Y en medio de sus peleas estaba Tony Spina, que se ha quejado de siempre verse salpicado por lo que ocurría entre su actual novia y su ex.

“Creo que has hecho muy bien tu papel. No creo que seas la persona que has querido demostrar en este reality. Creo que en el fondo eres buena”, le ha espetado Makoke.