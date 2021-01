María Jesús mete la pata con Ana María Aldón con el queso: “Vomito”

Durante la preparación del menú, María Jesús Ruiz ha tenido en cuenta que a Ana María Aldón no le gusta el queso, de hecho, no puede ni olerlo, por eso, en una parte del hojaldre no lo ha puesto, sin embargo la colaboradora de ‘Viva la vida’ se ha negado a probarlo. Le ha explicado que si lo hubiera hecho por separado sí que se lo hubiera comido, pero de esa forma no, “dentro del horno eso se funde”, ha contado, y se mezcla todo en el hojaldre.