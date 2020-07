Afina tu puntería y conviértete en uno de los mejores lanzadores de Verano NERF: podrás llevarte fantásticos premios

Sin embargo, ser el/la mejor tirador/a NERF no vale solo con presumirlo, sino que hay que demostrarlo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enseñarnos en una foto o vídeo de lo que eres capaz? Este verano estamos buscando a la persona que nos deje realmente boquiabiertos mostrándonos su puntería con los lanzadores NERF. ¡Los ganadores saldrán en televisión para que podamos ver quién el tirador de dardos NERF más puntero y además se llevarán un arsenal de premios!

Seleccionaremos 8 ganadores que se llevarán las últimas novedades NERF: un blaster Nerf Ultra One , un blaster Nerf Ultra Two, un blaster Nerf Fortnite SMG, un paquete de 20 Dardos Ultra, un pack de 30 Dardos Nerf Elite y un chaleco Nerf. ¡Pero esto no queda aquí! El vídeo del participante ganador va a salir en televisión para que todo el país reconozca de lo que es capaz el lanzador más puntero del país.