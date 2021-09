“Este verano hay unos compañeros de prensa que hacen un reportaje en la zona donde veraneas. ¿Tú le has contado a una amiga o familiar tus intenciones de a lo mejor separarte de Ortega Cano?”, preguntó Diego Arrabal. Ana María Aldón lo negó con rotundidad, una y otra vez: “Yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de separarme de Ortega Cano”.