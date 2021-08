La reacción del torero no se hacía esperar y entraba al día siguiente en ‘El programa del verano’ para ser muy duro con su mujer: “No entiendo que diga esas cosas y me deje en tan mal lugar, yo a ella le doy su sitio y no es justo que diga esas cosas”.

Ana María Aldón ha asegurado hoy en ‘Viva la vida’ que el domingo, después de sus declaraciones en el programa, se fue a cenar con su marido, los dos solos, sin que hubiera ningún reproche por su parte. Ana María ha explicado que el lunes el torero se enteró viendo la televisión de lo que su mujer había dicho de él: “Yo había ido al mercadillo y empecé a recibir mensajes preguntándome cómo me encontraba, cuando llegué a casa fue él quien me explicó que le estaban poniendo verde por no haberme dado mi sitio, no me creía que él hubiera entrado en directo en ‘El programa del verano”.