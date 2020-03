Carmen Borrego ataca a Rocío Flores: "Como concursante de 'Supervivientes' me parece una metemierda"

Si algo nos ha quedado claro este fin de semana es que Rocío Flores no cuenta con el agrado ni el apoyo de la familia Campos en ‘Supervivientes 2020’. En la tarde del sábado, Alejandra Rubio, la hija de Terelu, opinó sobre la participante del reality y llegó a decir que no se creía sus lágrimas en la palapa por no tener noticias de su madre porque “no se ha preocupado por ella en mucho tiempo”.

Ahora, un día después, contamos en plató con su tía, Carmen Borrego, que opina duramente sobre la concursante (e insiste en que la juzga como concursante): “No me gusta porque me parece una mete mierda. En todos los líos está ella, no sé si te has dado cuenta”, le decía a Suso. “Me hubiera gustado que hubiera aprovechado ese momento para mandarle un mensaje a su madre porque su madre la está viendo a ella, y está bien, pero ella no sabe cómo está su madre”.