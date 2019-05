'Sálvame Okupa' lleva a Carmen Borrego a vivir el peor momento de su vida: "Pensaban que no iba a salir de esto"

Carmen Borrego responde a todas las críticas a las que ha tenido que hacer frente recientemente: sobre el tartazo de ‘Sálvame Okupa’ y todo lo que han dicho de ella a partir de lo ocurrido en el reality. “Lo que más me preocupa es el miedo que pueden llegar a crearte”, confiesa. También responde a aquellos que dicen que ha llegado donde está por ser hija de María Teresa Campos: Borrego afirma que si fuera así no tendría problema en admitirlo, pero que ella se ha trabajado mucho su carrera profesional. Asimismo, Carmen asegura que lo ha pasado realmente mal y que la gente de su entorno pensaba que no iba a superar lo que estaba pasando, pues ha calificado todo esto como lo peor que le ha pasado en su vida.