Carlota Corredera ha reconocido que no invitó a Carmen Borrego a la presentación de su libro y afirma que tiene sus razones. Sin embargo, ha aclarado que no tiene una mala relación con ella. Carmen Borrego, por su parte, ha asegurado que Carlota fue un gran apoyo y le dio mucha seguridad. “He visto un cambio importante en nuestra relación y me gustaría que me dijeras si algo te ha molestado”, declaraba Carmen. Además, ha concluido afirmando que “le han llamado la atención algunas cosas”.