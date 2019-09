El encontronazo de Terelu con Diego Arrabal: "Tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer"

Terelu mantiene una buena relación con Rocío Carrasco pero no ha querido contar cúales son los motivos reales de ese distanciamiento, muchos apuntan a la herencia y otros a la desaparición de la más grande. Diego Arrabal le ha reprochado a Terelu que no comparta la información para defender a su amiga: "Cómo vas a decir que no son los hijos el tema de la discusión" y la contestación de la colaboradora tampoco se ha quedado corta..."Tú no me tienes que decir qué tengo que hacer, sobre todo cuando la protagonista me ha pedido que no lo haga".