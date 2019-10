El estado de salud de doña Ana preocupa a todo el clan Pantoja. Sus hijos no se han retirado del hospital en ningún momento e Irene Rosales ha asegurado que tanto Kiko como ella han ido a visitarla. Sin embargo, Irene ha confirmado que Isa P no ha acudido todavía y que desconocen el motivo: "Seguramente mi suegra Isabel la habrá echado de menos. Que yo sepa no ha ido, imagino que tendrá sus cosas que hacer”.