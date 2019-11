La llamada de Juan Carlos Quer, tras la sentencia de ‘El Chicle’: “A Diana la mató y la violó”

El jurado popular ya ha pronunciado su veredicto con respecto al juicio contra El Chicle: es culpable del rapto, agresión sexual y asesinato de Diana María Quer, pero la violación no ha podido ser acreditada, debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. A pesar de esto, la familia se ha sentido respaldada por la justicia: “Mi hija Diana estará sonriendo en el cielo porque hemos conseguido que este individuo no vuelva a meter a ninguna mujer en su maletero . A ella la mató y la violó , pero hemos evitado que se lo haga a más niñas”, ha dicho Juan Carlos Quer, en directo en ‘Viva la vida’.

"La reinserción no es posible en todos los casos"

Al haber sido declarado culpable tanto de asesinato como de agresión sexual, ‘El Chicle’ podrá ser condenado a la prisión permanente revisable, que es el deseo de Juan Carlos Quer. “La reinserción debe intentarse, pero no siempre es posible. Al Chicle no se le puede dejar en libertad porque va a volver a agredir. Por nuestras hijas, nuestras mujeres, no deroguemos esta ley que están necesaria”, ha concluido.