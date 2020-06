Kiko Matamoros reconoce que no se habla con su hija Anita: "He sido una mierda de padre"

Kiko Matamoros ha sido el protagonista de este domingo de 'La escalera de las emociones' y se ha sincerado como nunca antes junto a Emma García. Además, no ha dudado en hablar del polémico tema que puso sobre la mesa su exmujer Makoke al decir que Kiko no tiene relación con su hija Anita .

Matamoros se considera "un monigote televisivo"

Kiko habla de su pasado junto a Makoke y confiesa no se ha sentido respetado por su familia en su propia casa: "No me pedían opinión ni para meter un perro en casa", cuenta con cierto rencor. Además, admite que se siente un "monigote televisivo", algo que le pesa, ya que le hubiera gustado dedicarse a otra cosa.

Kiko no tiene relación con su hija Anita

Con respecto a si tiene relación o no con su hija, Kiko admite que no, pero no quiere entrar en detalles por expreso deseo de la propia Anita, que pidió tanto a él como a Makoke que no hablaran del tema. Acto seguido, ha hecho una reflexión sobre su rol paterno y reconoce que ha sido "una mierda de pare".