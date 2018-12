"Me ha sorprendido que Kiko hablara del tema y no quiero pensar que lo ha hecho con mala intención", dice Makoke refiriéndose a su ex. Pero... ¿entonces lo que ha contado es verdad? Sí. Makoke no ha querido entrar en muchos detalles pero confirma su relación con Julio Iglesias: "Nadie de mi entorno lo sabía", confiesa y añade que fue "una relación bonita" de menos de un año cuando ella tenía tan solo 19.