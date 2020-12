Makoke responde a Kiko Matamoros: "Tú tienes más que callar que yo, si quieres explotar, explota"

La televisiva está cansada de las amenazas del colaborador

Javier Tudela habló en 'Sálvame' sobre el encuentro entre Makoke y Diego Matamoros. "Mi madre no tiene rencor hacia nadie, vive en una felicidad constante, eso crea envidia y malestar con otras personas que no viven así", dijo asegurando que ella tenía buenas intenciones pero Diego no tanto: "Su respuesta fue absurda".

"Les ponen un micrófono y les falta tiempo para hablar. De verdad, no te metas en cosas que ni son de tu incumbencia ni afectan a tu vida. Si tan deleznable es todo lo mío no te metas en mi gimnasio. Un día voy a explotar y voy a soltar por la boca lo que no está escrito", amenazó Kiko Matamoros.

La respuesta de Makoke

En 'Viva la vida', la ex de Tony Spina no ha dudado en frenarle los pies al que fuera su marido. "Explota cuando quieras cariño mío. Es que me parece…dice que no habla de mí. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Él habla en exclusivas y en ‘Sábado Deluxe’. Yo no lo he hecho, mi hijo tampoco. Mi hijo simplemente contesta. Tú ridiculizas y provocas, porque es lo que mejor sabes hacer en esta vida", ha comenzado diciendo.

"A mí hijo lo he criado yo. Tú también has estado criándole, pero las últimas cosas que has dicho, como jactarte de que le has puesto los cuernos a su madre. Cosa que es mentira, pero lo haces para hacerte el machito alfa…. Demasiado bueno está siendo contigo. Y que lo único que haces sea ridiculizarle… déjalo ya", ha respondido la exconcursante de 'GH VIP 6'