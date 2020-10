Melyssa hace balance de su paso por 'La isla de las tentaciones' y cuenta cómo era su relación con Tom.

La participante decide enviar un contundente mensaje a su expareja: "No me dejes por mentirosa"

Melyssa cree que Sandra sí siente algo por Tom pero sus sentimientos no son recíprocos.

Melyssa Pinto ha hecho balance de su paso por ‘La isla de las tentaciones’ en una entrevista con Emma García y algunos colaboradores como Suso, Terelu Campos e Isabel Rábago. La exparticipante del reality ha visionado algunos de sus momentos más polémicos en la isla y reflexiona por todo lo que ha vivido, sobre todo su ruptura con Tom.

Reconoce que la reacción que tuvo tras la primera hoguera “fue desmesurada”: “En ese momento me estaba volviendo loca porque, aunque la gente vea solo un lametazo (el que le dio Luzma a Tom), yo lo que vi es que podría llegar a más cosas. Mi imaginación supuso lo que podía pasar. Además, lo de las cosquillas, yo le daba mucha importancia porque era algo que él me pedía a diario, era algo nuestro”.

Considera que ha errado en sus formas y que debería haberle dado un voto de confianza a Tom, aunque el tiempo luego le dio la razón: “Sé que no fue un acto de amor bonito, pero (cuando se escapó de su villa) fui a decirle ‘no te olvides que estoy aquí, que lo veo todo y que soy tu novia’ No lo pensé, me salió. No soy así en mi día a día, fue una complicada situación”.

Melyssa admite que siempre ha sido desconfiada pero que un mes antes de entrar en el reality, estaba muy feliz en su relación: “Por eso no lo llegué a entender, lo que me hizo click fue ver que no era la persona que me vendía, que había cambiado completamente”. Respecto a sus imágenes, dice que no le gusta verlas y concretamente de las sexuales entre Tom y Sandra dice que “yo le doy mucha importancia al acto sexual, es algo íntimo, creo que se lo podía haber ahorrado”.

El mensaje de Melyssa a Tom: “No me dejes por mentirosa”

Melyssa ha aprovechado su entrevista para enviarle un contundente mensaje a su ex: “Me gustaría que dijera la verdad, que esto no ha sido porque yo era celosa y que él no era feliz. Que no diga que era yo la que quería volver, mentira, al contrario. Que no me deje por mentirosa, que demasiado ha hecho para seguir atacando. Miente porque ya la ha liado tanto… está tan hundido… Quiero pensar que sí me ha querido pero por la frialdad que he visto…”.

Después de ver un vídeo en el que Tom se ríe de la portada de Melysa en la revista Lecturas, ella le responde: “La diferencia entre él y yo es que yo ya he zanjado todo esto. Él se dedica a mencionarme en Instagram y lanzarme pullitas, yo eso no lo hago. No sigo enamorada de él”. Además, Melyssa habla de los altibajos de su relación, desvela por que se acostaron tras salir de la isla y opina que Sandra sí siente algo por Tom pero que no al contrario.

