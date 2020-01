La madre de Noemí reacciona muy alterada cuando los periodistas le preguntan por su hija: “Por mi hija mato”

Desde que acabó 'GH VIP' hace casi un mes, no se sabe nada de Noemí Salazar. Para averiguar si le ha pasado algo, el equipo de 'Viva la vida' se ha trasladado a Vallecas, el barrio madrileño en el que reside. Raquel, la madre de Noemí, ha reaccionado muy alterada cuando los periodistas han intentado hablar con ella: "Por mi hija mato". "Mi hija está mal y la estáis hundiendo más todavía”, declaraba visiblemente molesta. Además, tanto ella como Antón, el marido de Noemí, han confirmado que la ex concursante no está pasando por su mejor momento…