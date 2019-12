En 'Sábado Deluxe' Gianmarco afirmó haber rechazado a una mujer muy famosa de Telecinco por Adara. Aunque no se dijeron nombres se intuyó que se trataba de Ylenia gracias a algunas pistas aportadas. Ahora Ylenia ha querido responder: “Se ha sobrado diciendo que me rechazó”, ha afirmado. Así, la colaboradora ha asegurado que ella no se ha insinuado a Gianmarco en ningún momento y que todos los comentarios que ha podido hacer han sido “en plan cachondeo”.