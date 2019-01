¿Y qué hacemos con el santo Valentín?

Lo admito. No soy muy romántica, no celebro este día, me empalaga un poco y dista mucho del concepto de “enamorados” que yo tengo. Pero... si esta fecha sirve como excusa para mirar con deseo a mi pareja, darle un buen beso matinal, achucharle más que de costumbre y cenar juntos, bienvenido San Valentín, Cupido y todas las flechas del amor que se le escapen.