Sandra Barneda, muy indignada por cómo la prensa ha manipulado su relación con Nagore Robles

Rosa López ha ido a ‘Viva la vida’ a hablar de su carrera musical, pero no ha querido dar detalles sobre su vida privada . Diego Arrabal ha querido profundizar sobre ello: “Eres muy celosa de tu intimidad , a extremos que nadie sabe”. Rosa ha negado que tenga miedo de que los paparazzis le hagan fotos, pero que lo que de verdad le molesta es cuando algo “no es verdad o está editado”. Sandra Barneda cree que eso no lo puede evitar, aunque también ha dado su opinión sobre este tema.

“A mí me molesta cuando se cogen unas fotos y se manipula de la manera que se manipula. Eso me parece feo”, ha dicho Sandra Barneda. Y ha continuado, algo molesta: “Lo voy a decir, que me he enfadado. Había un titular que decía: Nagore Robles cumple su sueño: va sola sin Sandra. (…) Me parecen absurdos titulares así”.