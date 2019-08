Sandra Barneda le para los pies a José Antonio tras arremeter contra Terelu

Terelu Campos se ha pronunciado sobre las distintas polémicas que rodean tanto a ella como a su familia. La colaboradora se ha explicado y se ha mojado a la hora de dar su opinión al respecto. Pero para José Antonio , Terelu no estaba siendo clara y le ha exigido que hablase, algo que no ha sentado nada bien ni a la propia Terelu ni a Sandra Barneda , presentadora del programa.

La Campos ha respondido a José Antonio con un zasca: “Si yo me meto o no me meto… ¿yo te digo a ti lo que tienes que hacer? Estoy muy harta”. Acto seguido, Sandra ha tomado la palabra para parar los pies al colaborador: “Tú no estás autorizado para decirle a andie si participa o no participa. Hay cosas que no”. Sus palabras han arrancado el aplauso del público.