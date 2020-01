Lara se entera de que Mario Mendoza engañó a Elisa para que abortara

Elisa va buscar a Lara para confirmar que la hija de Nemo está saliendo con Mario. "Pensaba que eras más lista. Mira niñata, no tienes ni idea de donde te estás metiendo y deberías saberlo", comenzó diciéndole la abogada. Poco después, Elisa le cuenta a Lara que fue engañada por Mario para que interrumpiera su embarazo. Sin poder creerlo y con lágrimas en los ojos, la joven pidió abogado que le dijera si era verdad o no. "Me arrepiento cada día, no puedo volver atrás. Lo haría si pudiera, pero no puedo. Ya te dije que había muchas cosas de las que me arrepentía", trató de explicarle Mario sin poder evitar que Lara saldría corriendo.