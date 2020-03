El secuestro de la inspectora Alén entorpece la captura de los Arteaga en el penúltimo capítulo de 'Vivir sin permiso'

Lara descubre que Malcolm está vivo

Cuando destapa su rostro, la joven se queda de piedra al ver que se trata de Malcolm. "Me dijeron que estabas muerto pero yo sabía que estabas vivo", le cuenta Lara. "Me tendieron una trampa y me culparon de traición, si no hubiese desaparecido me hubiesen eliminado. No podía decirte nada porque te hubiese puesto en peligro. Me divorcié de mi mujer, ya no nos queríamos. Ahora trabajo en la Interpol, no te puedo decir más".