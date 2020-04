Las historias de 'Volverte a ver' que rompieron al mismísimo Sobera, ¿cuál es la que más te emocionó? Participa en la encuesta

Miren y su horrible orfanato

La infancia de Miren fue todo un sufrimiento. Sus primeros años de vida los pasó en un orfanato aterrador de San Sebastián durante los años sesenta. Allí vivió momentos dramáticos: “No nos trataban bien, si me hacía pis me metían la cabeza en agua fría y después me metían en el armario mojada”.