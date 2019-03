Descubre una gran infidelidad de su padre hacia su madre y que nacieron dos hijos secretos

Desde que sus padres se separaron, su relación con su padre ha sido nula y hace poco se ha enterado que tiene dos hermanos que no conoce. Marien cita a su padre Enrique en el plató de ‘Volverte a ver’ para pedirle que le presente a esos dos chicos que supuestamente son hijos de su padre.

Necesita saber la identidad de sus dos hermanos pero no quiere recuperar la relación con su padre. Al verla en plató, él le reconoce que existen esos dos hijos pero que no tiene relación con ellos. Ella tenía esperanza de conocerles pero él niega que vivan en la misma ciudad que ella. Pero su hija no le cree porque, según ella, "ya le ha engañado otras veces".