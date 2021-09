Tras hacer un breve repaso por la trayectoria profesional de Isabel Pantoja, Carlos Sobera le ha pedido que abandonase por un momento el plató porque íbamos a conocer a la persona que la había traído hasta ahí. Es una persona imprescindible en su vida, se llama Juan Pedro, y es su maquillador. “Quería agradecerle que me eligiera como maquillador y haberme hecho feliz durante tantos años, me ha dado mucho Isabel Pantoja ”, ha contado Juan Pedro.

Cuando le ha visto en el pantalón, Isabel Pantoja se ha emocionado y ha gritado es Juanpe. Y este ha sido su mensaje, “estoy aquí para agradecerte lo feliz que me has hecho a nivel profesional a nivel personal con la elección cuando eras jovencita de maquillarte toda la vida pero realmente quizás se lo tengo que agradecer a tu madre, ella fue la que dijo Juan Pedro no te importaría que te llamáramos para las cosas importantes de Isabel”, ha contado, y así fue.