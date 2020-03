Lucía Bosé hacía balance de su vida en ‘Volverte a ver’: “Estoy muy contenta con la vida que he tenido, he sido muy feliz”

Lucía Bosé hace balance de su trayectoria personal y profesional en su entrevista junto a Carlos Sobera y reconoce que ha sido y es feliz: “Acepto que la vida me da dolor pero también me da muchísima felicidad ”, sostiene. Además, la artista reconoce que ha vivido cómo ha sentido y que la vida que uno quiere se la tiene que construir uno mismo: “Me he sentido libre para construir mi vida”.

Pero ser libre en la época en la que Lucía Bosé era joven, era algo que, desgraciadamente, no todas las mujeres podían hacer. La actriz lamenta que, por aquel entonces, las mujeres no podían tener un pasaporte, ni trabajar sin el permiso de los hombres: “Yo siempre he intentado revelarme, por eso me siento una mujer liberada”.