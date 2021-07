Paqui quiere que su hija se independice: "Una buena madre tiene que dejar que sus hijos vuelen"

Rocío tiene novio desde hace unos años y tenía pensaba irse a vivir con él antes de casarse pero la repentina muerte de su padre hizo que se lo replanteara. Ya ha pasado un tiempo y Paqui piensa que es ya la hora de que viva su propia vida, "ha llegado el momento de que vuele sola" , ha asegurado, "quiero que no piense tanto en mí", y ha añadido, "yo no quiero ser ningún obstáculo".

Como ya se lo ha dicho muchísimas veces y ella todavía no ha tomado la decisión, Paqui ha pensado que la mejor manera de convencerla es en 'Volverte a ver'. Rocío cuando ha visto que era su madre la que la había traído al programa se ha emocionado mucho, pero es que "no la quiero ver sola, no la quiero ver triste", ha explicado, "me cuesta mucho dejarla sola", ha añadido.