Gema media entre su madre y su tía para que se reconcilien: “No sabemos el motivo por el que llevan tres años sin hablarse”

Pero el hecho de que su padre le cediera parte de la vivienda a su hermana Rosa , Eugenia no lo ve con buenos ojos, en una reunión le reprochan que no haga frente a los gastos de agua y luz a partir de entonces la armonía familiar se rompe.

Su madre ha aceptado la invitación de Gema, “yo sé lo importante que es la tita, yo sé que no os habláis y no estáis bien, no sabemos el motivo, y me gustaría que seáis las hermanas de antes”, le ha explicado a Rosa su hija. Para Rosa su hermana es muy importante, por eso, quiere solucionarlo cuanto antes.