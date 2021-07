Hace 30 años que Samantha no sabe nada de su familia paterna y ahora quiere retomar esa relación, además quiere que conozcan a su hijo Álex. Perdieron el contacto por un conflicto familiar, “a mí me dio vergüenza y pasaron los años”, ha explicado la protagonista de la historia. Y le gustaría mucho volver a ver a su tía y a su abuela.

A los 6 años sus padres se separaron, y ya no volvió a ver más a su padre Norberto. A los 19 años su tía le comunica madre le dice que ha llamado una tía suya y le anuncia que su padre ha muerto. Padecía una grave enfermedad y en sus últimos días en el hospital solo pensaba en sus hijas.

El objeto que le ha hecho llegar a su tía, ha sido un perfumero. Ella tiene una perfumería y es algo que la representa. Mari Carmen no lo ha dudado ni un momento y se ha presentado en el plató para conocer quién quería sorprenderla. Carlos Sobera le ha enseñado los ojos de Samantha pero Mari Carmen no la ha reconocido, pero después cuando le han enfocado todo el rostro, ella no lo ha dudado, “es mi sobrina Samantha”, ha dicho.