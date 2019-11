Terelu Campos es sorprendida por su hija Alejandra y se asusta al creer que está embarazada

Terelu Campos aseguraba estar muy intrigada ante la inesperada sorpresa que se aproximaba. La colaboradora de ‘Viva la vida’ no tenía idea de quien era la persona que se quería poner en contacto con ella a través del programa. ¿Alguien de su pasado? ¿Quizás un antiguo amor de adolescencia? Nada de eso. La persona que estaba al otro lado del pantallón de ‘Volverte a ver’ era nada más y nada menos que Alejandra Rubio, su hija. La cara de Terelu lo dice todo, ¡no se lo esperaba para nada!: “Era lo último que me esperaba”, asegura.

Alejandra considera que su madre es una mujer muy luchadora y aprovecha para darle las gracias por todo lo que hace por ella: “Te quiero más que a nada en el mundo y gracias por todo, por cómo me has protegido de todo, como me has sacado siempre para que yo no sufriera, eres una mujer súper fuerte y súper luchadora”, ha sido el mensaje de la hija a su madre. Terelu se ha emocionado ante las palabras de Alejandra.