Anabel Pantoja y Omar Sánchez, juntos en un concierto: ¿por qué no está con ella Yulen Pereira?

Amor Romeira , nuestra reportera más divertida, ha localizado a la sobrina de Isabel Pantoja llegando a su domicilio en la isla y allí le ha preguntado por la situación en la que se encuentra la relación con su exmarido, Omar Sánchez . Anabel y Omar comparten amigos en Canarias pero esto no supone un problema para ellos, tal y como la influencer asegura.

Sin embargo, no solo van a compartir amigos, si no que también van a compartir espacio, ya que tanto Anabel como Omar acuden esta noche al mismo concierto, el que da su amigo Yotuel Romero. Anabel no se ha replanteado la idea de ir al concierto y está convencida de ello: "Todos tenemos que ir a ese concierto y apoyar a Yotuel y la música cubana".