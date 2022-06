Ortega Cano estalla en directo contra Gloria y Ana María: "¡Que me dejen vivir!"

El diestro ha llamado en directo a 'Ya son las ocho'

Ortega Cano pide a su mujer y su hija que dejen de hablar de él

Sonsoles Ónega ha sacado la cara por Gloria Camila: "Está aquí por su trabajo"

Ortega Cano ha llegado a su límite. El torero está cansado de la guerra televisiva que mantienen su mujer y su hija. Por eso, ha llamado en directo a 'Ya son las ocho' para pedirles a Gloria Camila y a Ana María Aldón que no hablen de él.

"Estoy cansado. Estoy agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy. Es la primera vez que digo esto. Yo pido a todos los míos, primero, a Gloria, a mi mujer, y a mi niño, que me dejen que haga mi vida", ha comenzado diciendo el torero. "Yo apoyo a todos, a Gloria, a Ana María… pero hay cosas que hay que respetar en la distancia. No quiero saber nada de la televisión".

"Me tenéis que respetar, respeto mucho a todos los medios, entonces pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir", ha pedido Ortega ante una estupefacta Gloria Camila que no acertaba a decir palabra. "No voy a hablar más y pido por favor que este tema se acabe. Si quieren ir a televisión que vayan, pero que hablen de sus cosas. Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús".

"No quiero polémicas con mi familia. Que me dejen a mí en un punto alejado de los medios de comunicación", ha dicho el matador.

Sonsoles Ónega saca la cara por Gloria Camila

Tras la reprimenda de Ortega Cano, Sonsoles Ónega ha sacado la cara por Gloria Camila y le ha dejado claro al viudo de Rocío Jurado que su hija está trabajando en el programa por su profesionalidad. "A Gloria la tenemos porque es una profesional y porque nos encanta como trabaja. No viene aquí a hablar de Ana María, ni de su padre, ni de su familia, que lo tenga usted muy claro", ha comenzado diciendo la presentadora. "Viene aquí a trabajar y a hacer su carrera. Está trabajando divinamente y estamos muy contentos con ella".

"Yo entiendo que mi padre diga eso. Nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema. Pero yo llevo dos semanas dejando el tema. Yo lo único que aporte fue mi opinión sobre una colección que se hizo pública. No hice ninguna crítica dañina ni fea hacia la colección de Ana. Solo he respondido a cosas que se han dicho en otros programas", se ha defendido Gloria Camila. "Tu padre ha puesto la salud por encima de todo, así que su mujer debería tomar nota", ha insistido Sonsoles.

La llamada completa de Ortega Cano a 'Ya son las ocho'