Sonsoles Ónega saca la cara por Gloria Camila frente a Ortega Cano: "No está aquí para hablar de su familia"

" Yo entiendo que mi padre diga eso . Nos hemos reunido y me ha dicho que deje el tema. Pero yo llevo dos semanas dejando el tema. Yo lo único que aporte fue mi opinión sobre una colección que se hizo pública. No hice ninguna crítica dañina ni fea hacia la colección de Ana . Solo he respondido a cosas que se han dicho en otros programas", se ha defendido Gloria Camila. " Tu padre ha puesto la salud por encima de todo, así que su mujer debería tomar nota" , ha insistido Sonsoles.

En su llamada al programa, Ortega Cano ha dejado claro el mal estar que le provoca el enfrentamiento entre su hija y su mujer: "Yo apoyo a todos, a Gloria, a Ana María… pero hay cosas que hay que respetar en la distancia. "No quiero saber nada de la televisión. Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Estoy con unas y con otras, pero oye que me dejen a mí vivir", decía. "Si quieren ir a televisión que vayan, pero que hablen de sus cosas. Estoy regular de salud y un día me va a dar un patatús".