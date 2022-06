David Bustamante desvela el secreto de su cambio físico: "Tengo mucha fuerza de voluntad"

"Dejarse mucho, porque si no, no puedes bajarlos", ha bromeado. "Entrenamiento, dieta y compromiso, soy una persona a la que le encantan los retos, tenía uno muy claro y tenía poco tiempo para conseguirlo". ·Cuando se me mete algo en la cabeza tengo mucha fuerza de voluntad. Estoy muy contento de haber cogido el reto, lo que pasa que fue poco, a ver si el año que viene puedo tener la revancha·, explica.