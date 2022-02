Precisamente este desembalaje de todo lo que se encontraba en aquella casa nos ha descubierto un codiciado objeto de deseo: el ya famoso tambor. Rocío Carrasco aún no ha decidido qué es lo que hará con él. "Es solo una anécdota. Yo siempre he tenido tambor en mi casa, en Madrid, en el Rocío... Y en casa de mi hermana siempre tenía un tambor, siempre que había algo me entregaban el tambor para que yo tocara", contaba Amador. "Yo no reclamo nada, me hace gracia verlo y ya está. Yo tengo uno precioso ahora mismo".