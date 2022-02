"Tengo una mezcla de sentimientos. Estoy emocionada, abrumada, se me han venido a la cabeza un montón de recuerdos de mi vida, de la suya, de mi padre... de mi infancia. Tengo ganas de hacerlo", explicó momentos antes de abrir los contenedores.

"Para mi madre esa casa significaba su hogar. Significaba donde yo he pasado el mayor tiempo de mi vida, donde estuvo mi padre. Sacrificio, lucha, éxito, haber conseguido de alguna forma una de las cosas que quería conseguir, que era un sitio donde se pudiera relajar y esta con confort", explicó Rocío Carrasco en 'Montealto: regreso a la casa".

Gloria Camila decía que era una lástima que no pudiesen compartir esos momentos. "La pena es que me las tengas que mandar en un camión y no tener la comunicación que se tiene… entonces pues bueno, cosas de la vida", reconoció entre lágrimas.