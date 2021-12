David Flores podría haber pasado las navidades con Olga Moreno y no con su padre

Rocío Flores ha confesado en 'El programa de Ana Rosa' que no pasó la nochebuena con su padre. "Las he pasado bien y no he cenado en casa de mi padre", contaba la colaboradora. La hija de Rocío Carrasco guarda silencio sobre los planes de Antonio David y Olga y prefiere no desvelar si cenaron juntos durante las fiestas. Por otro lado, Rocío aclara por qué no ha estado con Antonio David: "No he pasado la Navidad con ellos porque me ha tocado pasarla en otro sitio". Aún así, la exsuperviviente asegura que "han pasado juntos los cumpleaños" y comenta que "ojalá siga la familia unida".