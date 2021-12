Rocío Flores se sincera sobre la Navidad: "Ya me he acostumbrado a las ausencias"

Rocío Flores, ante las preguntas de sus compañeros, cuenta lo que suponen las navidades para ella: "Normalmente las suelo disfrutar bastante pero hay partes que me faltan" . Además, la colaboradora añade: "Siempre me ha gustado celebrar la Navidad". Por otro lado, Ro declara: "Ya me he acostumbrado a las ausencias" . En cuanto a su tía Gloria Camila, Rocío Flores reconoce que ha hablado con ella: "Me iba a ir un par de días con ella pero creo que lo voy a tener que dejar para más adelante".

Ro declara sobre su cena de Nochebuena y Navidad: "Las he pasado bien y no he cenado en casa de mi padre". La colaboradora se mantiene al margen de los planes de Antonio David y Olga y no da declaraciones sobre si cenaron juntos durante las fiestas. Por otro lado, Ro aclara por qué no ha estado con su padre: "No he pasado la Navidad con ellos porque me ha tocado pasarla en otro sitio". Aún así, la colaboradora asegura que "han pasado juntos los cumpleaños" y comenta que "ojalá siga la familia unida".