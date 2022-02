Gloria Camila responde a Kiko Jiménez: "¿Aliado? Yo este señor no le quiero cerca, lo que me crea es risa"

Kiko Jiménez lo contaba en 'Sálvame' . Gloria Camila había contactado con él después de tres años sin hablar. Mantuvieron una conversación telefónica de unos cinco o diez minutos en los que, según cuenta el exnovio de la colaboradora, ésta le habría dicho "que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor porque estaría muy sola en la vida...".

Tras ver las imágenes en las que Kiko compartía todo esto en plató, Gloria ha tomado la palabra en 'Ya son las ocho': "Lo primero, esa llamada se produjo , evidentemente. Voy a ser muy breve. Este señor a mí me interesa entre cero y menos uno y lo que diga a mí lo que me crea es risa", decía.

"Yo le llamo por el tema de Gustavo González para saber qué pasos había que dar. Él me dijo 'qué alegría y qué grata sorpresa que me llames', y le dije 'bueno, yo te llamo para este tema, para saber cómo lo has gestionado y punto'. Me dijo 'después de todo lo que ha pasado...', y yo le dije que no soy una persona rencorosa, un año te puedo estar odiando, al año siguiente se me olvida y cada persona con su conciencia queda".