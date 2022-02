Rocío no dudó en confesar que no se siente preparada para tener determinadas conversaciones con familiares con los que lleva años distanciadas. Por ejemplo, con Gloria Camila. "Yo he salido de bajo tierra, he empezado a vivir y he dejado de malvivir hace seis meses. Yo necesito unos tiempos y una recuperación emocional . Necesito ponerme en orden yo primero. Estoy fuerte, estoy mejor, pero no estoy recuperada al cien por cien", explicó.

"Después de ver lo de Ana Rosa no creo que llame más. No voy a llamar. Ya no existe la llamada. A mí me ha quedado claro que si yo la llamase no me iba a coger; y si ella me llamase, no iba a estar preparada.

Estoy segura de que no me lo cogería", defendió.