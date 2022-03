Marta Riesco dedica su primer single a Ana Rosa: "Es la mujer que menos miedo tiene"

Marta Riesco está de celebración . La periodista acaba de lanzar su primer single 'No tengas miedo', y ha explicado en 'Ya son las ocho' cómo surgió la idea de publicar su canción. "Estaban rebuscando en mi pasado. Dieron con una canción que solo tenemos dos personas en el mundo. La canté con 18 años con un chico que la compuso, se llama Nicolás. Lo vi en un periódico, la canción secreta de Marta Riesco. Cuando llegaba a la redacción la gente cantaba mi canción y me sentaba muy mal", cuenta.

"Como bien sabéis aquí bailé con toda la gracia que pude y me lo pasé genial. Estaba un día por la mañana y me llama por teléfono una persona todopoderosa de Mediaset. Me citó en el despacho de la cúpula. Llegó al despacho y me encuentro a dos mujeres muy serias que me dicen que la canción hay que sacarla porque estaba funcionando", detalla Marta.