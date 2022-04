Sigue Telecinco EN DIRECTO

Marta y Antonio David han vuelto

"Han sido muchas conversaciones", cuenta ella

La crisis entre Antonio David Flores y Marta Riesco ha llegado a su fin. A la sospechosa alegría de la reportera en nuestro último programa hay que sumarle la publicación de ésta en redes sociales en la que felicita el cumpleaños al tertuliano. ¡La reconciliación ya es oficial"

"Lo celebramos el viernes por la noche y el sábado continúanos con el cumpleaños hasta que se fue con su familia. La cena del viernes fue la cena de la normalidad. Lo disfruté vamos...no me lo he pasado mejor en mi vida. Cuando tienes tantas ganas de que todo sea normal y no te tengas que preocupar de nada, me parecía mentira estar allí. Estábamos como la canción, sin miedo, nos daba igual estar cerca de la cristalera, que no", cuenta la periodista.

"Fueron muchas conversaciones que hemos tenido nosotros, no ha sido un proceso fácil para ninguno. A él no le gustan determinadas cosas, como que me viniese arriba en el programa. Él está feliz de que sea una persona dicharachera, pero por el bien de mi carrera, me dijo que no me beneficiaba, exponer una relación sentimental", cuenta.