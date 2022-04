Lydia Lozano estaba al lado de Belén cuando ha ocurrido todo y nos ha contado cómo lo ha vivido y cuál ha sido la reacción de su compañera. “La he visto cuando ha caído. Ha dicho ‘por favor, me he roto. He oído el chasquido”, nos ha contado. Belén Esteban no es “nada quejica”, por eso Lydia se ha quedado de lo más impresionada al escucharla: “Me he dado cuenta de que estaba diciendo la verdad, el dolor era insufrible”.