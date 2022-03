Marta Riesco, sobre sus fotos con Antonio David: "A partir de ahora vamos a vivir con libertad"

Para la reportera, ha significado toda una "liberación". "Por supuesto estoy super liberada, súper feliz, preparada para todo lo que va a venir. Estoy yendo a terapia y me están enseñando a aceptar que cada paso que dé se me va a criticar", cuenta. "No nos hemos escondido, es que hemos tenido que respetar unas partes que estaban sufriendo y no era apropiado que saliéramos de la mano. Sus tiempos, no los míos, yo no tengo anda detrás, yo por mí hubiera salido de la mano el día uno", asegura.