Manuel, nieto de Charo Vega: "Ver a mi abuela 'plof' me recuerda a las épocas más duras de su vida"

Manuel, nieto de Charo Vega, ha acudido a ‘Ya son las ocho’ para hablar del concurso que está haciendo su abuela en ‘Supervivientes’: “Yo quería que fuera para que se riera y que nos riésemos con ella. Es la persona más torpe del mundo y yo me rio mucho viéndola cagarla con las cosas”, decía.

El nieto de Charo Vega asegura que sufre cada vez que la ve “quejarse”: “Sé que es mentira, porque es la más quejica del mundo, pero cuando la veo ‘plof’ me recuerda a cuando ella estaba mal en sus épocas más duras y me da pena”.

“La he visto así muchas veces y me da mucha cosita. Pero, por lo general, estoy muy contento con el concurso que está haciendo (..) Creo que mi abuela no es consciente de donde se ha metido”, añadía.