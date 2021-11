Omar Montes sufrió acoso escolar de pequeño

El cantante acaba de estrenar su docuserie: 'El principito'

"Desde muy pequeño me iba fatal todo", explica

'Ya son las ocho' ha arrancado el programa con una entrevista de lo más especial. Omar Montes acaba de estrenar su serie documental 'El principito' en la que narra como ha conseguido llegar a lo más alto, partiendo de un barrio humilde como Pan Bendito.

"Desde muy pequeño me iba fatal todo, me pegaban en todas partes y se metían conmigo en todas partes. Tenía las orejas de soplillo, era gordo, moro, gitano, tenía todas las premisas para que se metieran conmigo. El peor momento fue uno que los niños accedieron a jugar conmigo a la pelota", comienza contando el cantante. "Colaron el balón en el cementerio, fui a por él y cuando estaba en la tapia me pegaron un empujón, con tan mala suerte que me di con una piedra en la cabeza. También me desfiguraron la cara. Me arrastraron del pelo por todo el patio".

Tras ver el avance del documental, el ex de Isa Pantoja se ha confesado con la presentadora. Hasta que no llegaba a casa por la noche no dormía ninguno. "Era un reto. Me gustaría que los chavales abusones que lo vean y los que están sufriendo bullying tengan una referencia de lo que hay que hacer".