Al volver a la mesa, todavía con lágrimas en los ojos , Sonsoles ha agradecido la visita de su compañera. "No me lo imaginaba eh, me ha emocionado mucho, ver a Ana aquí, su bendición necesaria para que las cosas funcionen. Antes decíamos que Omar Montes era el número uno, ella es el número uno ", ha dejado claro.

Recientemente, Ana Rosa anunció que abandonaba su programa porque padecía cáncer de mama. "Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco mas de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", desveló la presentadora.