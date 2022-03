Así es el día a día de los refugiados ucranianos: "Escuchamos las explosiones de las ciudades cercanas"

Marina Melnyk se encuentra embarazada a punto de dar a luz en Kiev y está escondida en un refugio. En ‘ya son las ocho’ ha contado como es el día a día de los refugiados ucranianos: “ Estamos normal si se puede decir así en estas circunstancias , aunque claro que no es normal lo que estamos viviendo aquí. El hospital al que pensaba irme está muy cerca así que espero que este plan no lo puedan romper”, explica.

"De momento las tropas rusas no han entrado dentro de la ciudad. Nuestros defensores no les dejan pasar por las ciudades pequeñitas que están al rededor y esas ciudades son las que más sufren de todos. Día a día escuchamos las explosiones, miramos los vídeos y son horribles las cosas que pasan allí. No están aquí solo porque esas ciudades nos defienden", cuenta Marina.