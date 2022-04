Rocío Flores: "Yo ya sabía que mi padre no iba a ir al cumpleaños de Marta Riesco"

"No lo vi en directo, lo vi en el aeropuerto cuando me lo enviaron. Pues es un poco lo que he dicho esta mañana. Les pertenece a ellos hablar de si están o no o los motivos. Yo no tengo nada que ver en nada que tenga que ver con nada y ya está. Entiendo que haya tomado la decisión de alejarse un poco, a veces es bueno tomar aire, pensar, organizarse y mirar por a la situación de cada uno", ha comenzado diciendo.