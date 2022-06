Aumenta la tensión entre Gloria Camila y Ana María Aldón: “Tengo que ser titular siempre para poder cobrar bien”

“Los comentarios de Gloria me dan más pena por mi marido, yo el cariño se lo demuestro a él ”, “Cada uno es libre de opinar, pero yo las calenturas, en la cama”, “Quien se mete en un matrimonio se mete en un asunto que no es suyo”, “Nunca permitiré que mi hija hable mal de mi marido” … Son solo algunos de los zascas que Ana María Aldón le ha regalado a la hija de Ortega Cano previo pago en la revista Lecturas.

Unas declaraciones que Rosa Benito no termina de entender porque no cree que Gloria Camila haya hablado mal de la diseñadora. Rosa sí se pondría algún diseño de Ana María, pero también ha explicado que sus diseños para la ‘Sálvame Fashion Week’ no le gustaron demasiado “El de Gema que me gustó mucho, el de Terelu y el de Carmen no son mi estilo”.